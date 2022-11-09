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Суперкомпьютер рассчитал дату конца света

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Суперкомпьютер World One, предназначенный для прогнозирования закономерностей в человеческой цивилизации, установил, что конец света наступит к 2050 году.

«На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — пишет британское издание The Daily Star, ссылаясь на прогноз суперкомьютера.

Причиной вымирания человечества станет деятельность людей, в том числе, загрязнение окружающей среды, которое приобретает критический характер.

World One был создан в 1973 году. Вычисления машины основаны на сложном алгоритме, который учитывает множество факторов, включая уровень рождаемости и уровень загрязнения окружающей среды.

Несколько предсказаний суперкомьютера уже сбылись, в частности, его прогноз относительно снижения доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов.

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Наука #Техника #Наука
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