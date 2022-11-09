Иностранные бренды алкоголя ушли, запасы бутылок быстро раскупают в предновогодней суете. Эстеты останутся без Baileys и Johnnie Walker, а остальные смогут купить российские коньяки, виски и вина.

Магазины и рестораны уже скупают игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. А большинство иностранных брендов ушли из-за санкций.

«Дефицитные виды импортной продукции уходят, что называется, с колес: мы едва успеваем привезти, провести проверку лаборатории, растаможку и оклейку (акцизными) марками, как в течение пары дней товар расходится на квоты и уезжает по клиентам», — сказал РБК директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков.

Компания в четыре раза нарастила поставки продукции из Шампани и коньячной продукции, виски — на 70%.

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Напитки из французского региона Шампань брендов Moet & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer кончаются, их придется заменять, сказал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Закончились запасы и крепкого иностранного алкоголя — виски, рома, джина и французского коньяка, а также санкционных американских бурбонов. А дамам не удастся насладиться ликером Baileys, который занимал существенную долю рынка.

Такие бренды виски, как Macallan, Johnnie Walker, Chivas Regal придется разыскивать среди остатков, возможно, их завезут с параллельным импортом.

Ассортимент сократился

Потребители заметят изменения ассортимента крепкого алкоголя, многие привычные импортные бренды больше не осуществляют поставки в Россию. Также на российские продажи оказывает влияние общемировой дефицит текилы, возникший из-за неурожая агавы. Но в Metro фиксируют растущий интерес к бренди, джину и водке.



«Магнит» сформирует новогоднюю выкладку из российских брендов, рассказали РБК в пресс-службе компании. В категории «вина» предложение для покупателей в сезон новогодних праздников будет более привычным.



Некоторых марок французских вин или виски не увидят люди в «Пятерочке», сообщила пресс-служба X5 Group. Но значительных изменений в ассортименте алкогольных напитков не произойдет.

Что пить в Новый год?

Совсем без спиртного на Новый год россияне не останутся. Место иностранного крепкого алкоголя занимает местный. Так, продажи российского виски Fowler’s выросли в пять раз по итогам девяти месяцев 2022 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Дистрибьютор алкоголя Luding изучает возможности поставок крепкого алкоголя из других стран, в том числе виски из Индии. «Другим трендом стал рост спроса на вина и крепкие напитки из Армении и Грузии: армянские и грузинские коньяки, грузинскую чачу и фруктовые дистилляты», — говорит директор по маркетингу компании Ушаков.

#Лайфхаки Какое шампанское настоящее

Среди игристых вин, как отмечает Липилин, продолжают идти поставки каталонской кавы, в том числе и основного производителя Codorinu, французского игристого вина Cremant и итальянского просекко.

Поставки шампанского в Россию продолжают французские хозяйства, но в небольших объемах. «Шампанское как таковое будет, но значительно меньше, чем раньше. Его нужно будет искать в винотеках, небольших ресторанах и магазинах, но не в крупных сетях», — сказал РБК Липилин.

В Metro помимо перечисленных позиций также планируют представить игристые вина из Германии, ЮАР, Армении, Грузии, которые ретейлер завозит напрямую.