НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пить по-русски: Новый год без импортного алкоголя?

Источник:
Sibnet.ru
301 1
Фото: © Sibnet.ru
Иностранные бренды алкоголя ушли, запасы бутылок быстро раскупают в предновогодней суете. Эстеты останутся без Baileys и Johnnie Walker, а остальные смогут купить российские коньяки, виски и вина.

Магазины и рестораны уже скупают игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. А большинство иностранных брендов ушли из-за санкций.

«Дефицитные виды импортной продукции уходят, что называется, с колес: мы едва успеваем привезти, провести проверку лаборатории, растаможку и оклейку (акцизными) марками, как в течение пары дней товар расходится на квоты и уезжает по клиентам», — сказал РБК директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков.

Компания в четыре раза нарастила поставки продукции из Шампани и коньячной продукции, виски — на 70%.

#Праздник
Как не разориться при покупке новогодних подарков

Напитки из французского региона Шампань брендов Moet & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer кончаются, их придется заменять, сказал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Закончились запасы и крепкого иностранного алкоголя — виски, рома, джина и французского коньяка, а также санкционных американских бурбонов. А дамам не удастся насладиться ликером Baileys, который занимал существенную долю рынка.

Такие бренды виски, как Macallan, Johnnie Walker, Chivas Regal придется разыскивать среди остатков, возможно, их завезут с параллельным импортом.

Ассортимент сократился

Потребители заметят изменения ассортимента крепкого алкоголя, многие привычные импортные бренды больше не осуществляют поставки в Россию. Также на российские продажи оказывает влияние общемировой дефицит текилы, возникший из-за неурожая агавы. Но в Metro фиксируют растущий интерес к бренди, джину и водке.

«Магнит» сформирует новогоднюю выкладку из российских брендов, рассказали РБК в пресс-службе компании. В категории «вина» предложение для покупателей в сезон новогодних праздников будет более привычным.

Некоторых марок французских вин или виски не увидят люди в «Пятерочке», сообщила пресс-служба X5 Group. Но значительных изменений в ассортименте алкогольных напитков не произойдет.

Что пить в Новый год?

Совсем без спиртного на Новый год россияне не останутся. Место иностранного крепкого алкоголя занимает местный. Так, продажи российского виски Fowler’s выросли в пять раз по итогам девяти месяцев 2022 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Дистрибьютор алкоголя Luding изучает возможности поставок крепкого алкоголя из других стран, в том числе виски из Индии. «Другим трендом стал рост спроса на вина и крепкие напитки из Армении и Грузии: армянские и грузинские коньяки, грузинскую чачу и фруктовые дистилляты», —  говорит директор по маркетингу компании Ушаков.

#Лайфхаки
Какое шампанское настоящее

Среди игристых вин, как отмечает Липилин, продолжают идти поставки каталонской кавы, в том числе и основного производителя Codorinu, французского игристого вина Cremant и итальянского просекко. 

Поставки шампанского в Россию продолжают французские хозяйства, но в небольших объемах. «Шампанское как таковое будет, но значительно меньше, чем раньше. Его нужно будет искать в винотеках, небольших ресторанах и магазинах, но не в крупных сетях», — сказал РБК Липилин.

В Metro помимо перечисленных позиций также планируют представить игристые вина из Германии, ЮАР, Армении, Грузии, которые ретейлер завозит напрямую.

Еще по теме
Красная дефицитная: почему икра подорожает к Новому году
Эрдоган заявил о согласии России поставлять зерно бесплатно
Вкусный и натуральный: как выбрать правильный мед
Новосибирцы закупили тыквы перед Хэллоуином
смотреть все
Экономика #Продукты #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Ну без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...

Spectre32

Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.

Killer1974

На сибнете укроботов больше чем я даже предположить мог.

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.