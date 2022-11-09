Дело Валиевой передано в суд из‑за отсутствия вердикта РУСАДА

Всемирное антидопинговой агентство (WADA) передало дело 16-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), так как РУСАДА затягивает вынесение вердикта.

«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — сообщил президент WADA Витольд Банька в Twitter.

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова в конце сентября заявила, что вердикт по делу Валиевой будет вынесен «ориентировочно в октябре», чего не произошло. При этом в октябре РУСАДА объявило о решении засекретить дело из-за несовершеннолетия спортсменки, вызвав недовольство международной общественности. На какой стадии сейчас находится дело Валиевой — неизвестно.

По оценкам экспертов, Валиевой может максимум грозить до шесть месяцев дисквалификации, которые будут отчитываться с момента наказания. При этом не исключено, что фигуристка вовсе избежит дисквалификации.

Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в ее пробе от 25 декабря, однако результат проверки был обнародован только в феврале, во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.