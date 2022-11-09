Курс биткоина упал из‑за возможного кризиса на криптовалютном рынке

Биткоин в моменте упал в цене на 17% на фоне известий o поглощении криптовалютной биржи FTX ее конкурентом Binance Holdings.

Биткоин упал во вторник в цене на 17%, до 17 тысяч долларов, самого низкого уровня с ноября 2020 года, передает Bloomberg. От снижения пострадали и другие криптовалюты.

Криптовалюты Ether, Polkadot и Avalanche упали более чем на 14%, в то время как Solana и Dogecoin упали в моменте более чем на 28%. FTT, служебный токен криптобиржи FTX, рухнул более чем на 75% до отметки $4,7 по состоянию на 23.30 по московскому времени.

Криптовалюты упали после того, как стало известно о потенциальном поглощении криптобиржей Binance конкурирующей площадки FTX.

Сотрудник Infrastructure Capital Джей Хэтфилд связал «мини-обвал» биткоина и других криптовалют с известиями о поглощении одной криптобиржи другой. «Инвесторам не нравится видеть какие-либо сбои или мини-обрушения в любом рисковом активе», — сказал он.