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Умер вокалист группы Nazareth Дэн Маккаферти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: twistyfoldy.net from Tain, Scotland, UK / CC BY-SA 2.0

Дэн Маккаферти скончался в возрасте 76 лет, сообщил бас-гитарист группы Пит Эгнью в соцсети. Причина смерти неизвестна.

Дэн Маккаферти — основатель и вокалист шотландской рок-группы Nazareth. Группа была создана в 1968 году и приобрела популярность в США в 1975 году. Nazareth — одна из первых западных групп, приехавших в СССР с концертом в 1990-х.

Дэн Маккаферти в 2013 году ушел из группы из-за болезни. У него были проблемы с дыхательными путями.

Ранее, 5 июля, скончался гитарист Nazareth Мэнни Чарлтон. Ему было 80 лет.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...

Spectre32

Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.

Killer1974

На сибнете укроботов больше чем я даже предположить мог.

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.