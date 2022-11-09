Умер вокалист группы Nazareth Дэн Маккаферти

Дэн Маккаферти скончался в возрасте 76 лет, сообщил бас-гитарист группы Пит Эгнью в соцсети. Причина смерти неизвестна.

Дэн Маккаферти — основатель и вокалист шотландской рок-группы Nazareth. Группа была создана в 1968 году и приобрела популярность в США в 1975 году. Nazareth — одна из первых западных групп, приехавших в СССР с концертом в 1990-х.

Дэн Маккаферти в 2013 году ушел из группы из-за болезни. У него были проблемы с дыхательными путями.

Ранее, 5 июля, скончался гитарист Nazareth Мэнни Чарлтон. Ему было 80 лет.