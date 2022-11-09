Трамп призвал к протестам из‑за сбоев на выборах в США

Массовые сбои происходят во время промежуточных выборов в конгресс США, следует выходить на протесты, написал бывший американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте совсем плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали, "извините, вы уже отдали голос". Это происходит в большом количестве и в других местах. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — написал Трамп.



По словам наблюдателей, некоторые машины для подсчета голосов вышли из строя. В Детройте возникли проблемы с проверкой избирателей округа Уэйн и сотрудникам избирательных комиссий пришлось перейти на бумажные журналы учета, что вызвало задержки.



«Это неправда. Пожалуйста, не распространяйте ложь, чтобы разжигать или поощрять политическое насилие в нашем штате. Или где угодно», — оценила заявление Трампа госсекретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон в Twitter.



Выборы в конгресс проходят 8 ноября, последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате, что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы президента Джо Байдена.