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Трамп призвал к протестам из‑за сбоев на выборах в США

Источник:
РБК
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Фото: © The White House

Массовые сбои происходят во время промежуточных выборов в конгресс США, следует выходить на протесты, написал бывший американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте совсем плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали, "извините, вы уже отдали голос". Это происходит в большом количестве и в других местах. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — написал Трамп.

По словам наблюдателей, некоторые машины для подсчета голосов вышли из строя. В Детройте возникли проблемы с проверкой избирателей округа Уэйн и сотрудникам избирательных комиссий пришлось перейти на бумажные журналы учета, что вызвало задержки. 

«Это неправда. Пожалуйста, не распространяйте ложь, чтобы разжигать или поощрять политическое насилие в нашем штате. Или где угодно», — оценила заявление Трампа госсекретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон в Twitter.

Выборы в конгресс проходят 8 ноября, последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате, что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы президента Джо Байдена. 

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Топ комментариев

MuCbE

Ну без проблем. Возвращаем территории к временам Российской Империи. Украина оплачивает восстановление...

Spectre32

Так они давно кончились ,там уже бабьё из Польши воюет.

Killer1974

На сибнете укроботов больше чем я даже предположить мог.

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.