Деревни с населением от 100 человек обеспечат устойчивой связью

Комитет по бюджету и налогам поддержал поправки и по увеличению финансирования проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). В его рамках планируется обеспечить стабильным подключением к интернету населенных пунктов с населением от 100 человек.

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что финансирование проекта было сокращено с 14,7 миллиарда рублей до 6,6 миллиарда. При этом проект требует на реализацию 15 миллиардов рублей.

Недостающие средства планировалось получить из налоговых отчислений сотовых операторов, однако Комитет по бюджету и налогам поддержал предложение и проработает вопрос о полном госфинансировании проекта ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2023 год.

«Равный доступ к устойчивому, скоростному интернету сегодня становится базовой потребностью такой же, как свет или газ. Госуслуги, телемедицина, обучающий и развлекательный контент — все это должно быть доступным для людей, проживающих на отдаленных территориях», — написал Хинштейн.

В рамках первого проекта УЦН «Ростелеком» обеспечил мобильной связью 1201 малый населенный пункт. Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи подготовил поправки в закон «О связи».

Способы подключения интернета: три технологии Ростелеком

Согласно им, малым предлагают считать любой населенный пункт с численностью проживающих более 100 человек. Поправки в совокупности с новым бюджетом проекта, по словам Хинштейна, позволят обеспечить устойчивым интернет-соединением 98% домохозяйств страны.