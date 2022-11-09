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Комплектующие для МС‑21 начали производить в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © (с) Корпорация "Иркут"

Производители Иркутской области организовали выпуск комплектующих для самолетов МС-21, сообщила замминистра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова.

«Промтех-Иркутск» получил от федерального Фонда развития промышленности льготный заем на 54,8 миллиона рублей, еще 23,5 миллиона — от областного ФРП. Компания наладила производство комплектов бортовой кабельной и трубопроводной сети в объемах, соответствующих графику производства Иркутского авиационного завода, сказала ТАСС Петрова.

МС-21 — российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Коммерческие поставки российских самолетов МС-21 планируется начать с 2025 года.

Одно из главных его преимуществ — «черное», легкое композитное крыло, позволяющее сделать самолет вместительнее, а его эксплуатацию дешевле. Отечественный лайнер должен стать альтернативой самолетам Boing и Airbus.

Изначально компоненты для «черного» крыла поставляли американская и японская компании. Но в 2019 году из-за введенных против АО «Аэрокомпозит» санкций, поставки приостановили и за разработку взялись отечественные компании. 

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