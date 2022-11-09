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США подтолкнули Зеленского к смягчению условий для начала переговоров

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Администрация США подтолкнула президента Украины Владимира Зеленского к исключению пункта о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным из списка условий для начала диалога.

Зеленский 7 ноября перечислил пять условий для начала переговоров с Москвой, среди которых не было упоминания невозможности переговоров с Путиным. Изменение позиции «напрямую связано с мягким подталкиванием со стороны администрации президента США Джо Байдена», сообщили источники газеты Politico.

Зеленский смягчил подход после продолжительных переговоров между Киевом и Вашингтоном, в том числе во время визита на Украину помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Последний ранее говорил, что ведет конфиденциальные переговоры с российской стороной по Украине.

Как пишет газета, американские чиновники напрямую не просили Зеленского изменить позицию по переговорам, но передали, что Киеву необходимо показать миру готовность завершить конфликт мирным путем. Один из источников сказал изданию, что при этом Вашингтон не считает, что переговоры должны начаться незамедлительно.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы.

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