Стремоусов сообщил о «тяжелых боях» близ Снегиревки

Вооруженные силы Украины пытаются наступать на Снигиревку в Николаевской области, там идет тяжелый бой, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Сейчас идет битва на снигиревском участке фронта Николаевской области», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, 8 ноября украинские военные "предприняли разведку боем на трех участках: посад-покровском, бериславском и снигиревском". "И если на первых двух противник понес потери и отступил, то на снигиревском участке фронта с утра развязались тяжелые бои", - добавил Стремоусов.

Власти Херсонской области не раз предупреждали о скором начале интенсивных боевых действий в регионе, Стремоусов сообщал о стягивании сил обеими сторонами.

Снегиревка вместе с селом Александровка находились в Николаевской области Украины, после ввода Россией войск, контроль над ними установили российские военные. В конце сентября оба населенных пункта включили в состав Херсонской области, вошедшей в состав России по итогам референдума.