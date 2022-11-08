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«Лаборатория Касперского» отключит россиянам фирменный VPN

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Лаборатория Касперского» прекратит работу своего фирменного VPN-сервиса Kaspersky Secure Connection в России. Платная версия будет доступна до окончания срока подписки, бесплатная — до 15 ноября, сообщает пресс-служба компании.

«VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму», — говорится в сообщении.

Работа Kaspersky Secure Connection, встроенного в состав комплексных решений для домашних пользователей, также будет прекращена. VPN-приложение будет работать до истечения срока подписки на него, а при отсутствии платной подписки оно перестанет работать 15 ноября.

Для пользователей за пределами России набор доступных функций и VPN-серверов не изменится. При этом компания не стала уточнять, почему VPN-сервис отключается только для россиян.

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Топ комментариев

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

MuCbE

Это такая перемога? У них там света не хватает, они собрались Мрию заного строить. Россия, Китай, Япония...

MuCbE

Это не укроботы, это просто нейросеть которая спамит чем угодно, лишь бы негатив в сторону РФ

Killer1974

Он снова что то тяжелое принял. И что ему комиком не прыгалось?