«Лаборатория Касперского» отключит россиянам фирменный VPN

«Лаборатория Касперского» прекратит работу своего фирменного VPN-сервиса Kaspersky Secure Connection в России. Платная версия будет доступна до окончания срока подписки, бесплатная — до 15 ноября, сообщает пресс-служба компании.

«VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму», — говорится в сообщении.

Работа Kaspersky Secure Connection, встроенного в состав комплексных решений для домашних пользователей, также будет прекращена. VPN-приложение будет работать до истечения срока подписки на него, а при отсутствии платной подписки оно перестанет работать 15 ноября.

Для пользователей за пределами России набор доступных функций и VPN-серверов не изменится. При этом компания не стала уточнять, почему VPN-сервис отключается только для россиян.