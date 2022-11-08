Добровольцы получат статус ветеранов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в военной операции на Украине.

Проектом закона предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе специальной военной операции.

Добровольцы, участвующие в военной операции и получившие ранения или увечья, будут наделены статусом инвалида боевых действий, отмечается в проекте документа.

Действие положений законопроекта будет распространяться «на правоотношения, возникшие с 24 февраля». Соавторами законопроекта являются более 300 депутатов и сенаторов.