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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Добровольцы получат статус ветеранов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в военной операции на Украине.

Проектом закона предлагается установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе специальной военной операции.

Добровольцы, участвующие в военной операции и получившие ранения или увечья, будут наделены статусом инвалида боевых действий, отмечается в проекте документа.

Действие положений законопроекта будет распространяться «на правоотношения, возникшие с 24 февраля». Соавторами законопроекта являются более 300 депутатов и сенаторов.

Тема: Военная операция на Украине
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