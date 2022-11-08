Глава Минобороны Украины «мобилизовал» 300 тысяч комаров

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в Twitter, что в стране объявлена «частичная мобилизация» 300 тысяч комаров.

Так он прокомментировал обвинения постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи о том, что у США имеется запатентованный дрон, который может переносить комаров, зараженных опасным вирусом.

По словам российского дипломата, боевые комары могут быть более эффективными, чем «самое современное вооружение и военная техника», так как зараженный военнослужащий не будет способен выполнять поставленные задачи.

Постоянный представитель американской стороны при ООН отвергла обвинения российского коллеги, подчеркнув отсутствие у США программы биологического оружия.