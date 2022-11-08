НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Минобороны Украины «мобилизовал» 300 тысяч комаров

Источник:
Sibnet.ru
491 7
Фото: © Sibnet.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в Twitter, что в стране объявлена «частичная мобилизация» 300 тысяч комаров.

Так он прокомментировал обвинения постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи о том, что у США имеется запатентованный дрон, который может переносить комаров, зараженных опасным вирусом.

По словам российского дипломата, боевые комары могут быть более эффективными, чем «самое современное вооружение и военная техника», так как зараженный военнослужащий не будет способен выполнять поставленные задачи.

Постоянный представитель американской стороны при ООН отвергла обвинения российского коллеги, подчеркнув отсутствие у США программы биологического оружия.

Тема: Военная операция на Украине
Добровольцы получат статус ветеранов
Российский военный рассказал о польских наемницах в рядах ВСУ
Украина начала строить новый самолет Ан-225 «Мрия»
Минобороны прокомментировало потери 155-й бригады морской пехоты
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Президент подписал ряд законов о мобилизации
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

MuCbE

Это такая перемога? У них там света не хватает, они собрались Мрию заного строить. Россия, Китай, Япония...

MuCbE

Это не укроботы, это просто нейросеть которая спамит чем угодно, лишь бы негатив в сторону РФ

Killer1974

Он снова что то тяжелое принял. И что ему комиком не прыгалось?