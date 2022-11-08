НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Производитель бытовой химии Henkel до конца года покинет Россию

Источник:
РИА Новости
438 3
Фото: © пресс-служба Henkel

Корпорация Henkel готовится к окончательному выходу из российского бизнеса — компания планирует покинуть рынок до конца 2022 года.

Финансовый директор Henkel Марко Свобода уточнил, что к российским активам компании наблюдается большой интерес. Таким образом, эксперты предполагают, что заводы корпорации будут выкуплены российскими инвесторами.

Henkel заявил о прекращении работы в России в апреле. При этом руководство компании подчеркнуло, что намерено покидать российский рынок плавно, так как в России работает 11 заводов Henkel.

Компании принадлежат бренды порошков Persil, «Пемос» и «Ласка», чистящего средства «Пемолюкс», клея «Момент» и ряда других.

Еще по теме
Предприятия по производству экипировки заработали в три смены
Росприроднадзор начал получать онлайн данные о воздухе с Омского НПЗ
Производитель шин Bridgestone уйдет из России
США лишатся части алюминия из-за санкций против России
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Президент подписал ряд законов о мобилизации
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
51
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
31
США предложили забрать у России остров Врангеля
30
Путин заморозил советские долги перед гражданами