Производитель бытовой химии Henkel до конца года покинет Россию

Корпорация Henkel готовится к окончательному выходу из российского бизнеса — компания планирует покинуть рынок до конца 2022 года.

Финансовый директор Henkel Марко Свобода уточнил, что к российским активам компании наблюдается большой интерес. Таким образом, эксперты предполагают, что заводы корпорации будут выкуплены российскими инвесторами.

Henkel заявил о прекращении работы в России в апреле. При этом руководство компании подчеркнуло, что намерено покидать российский рынок плавно, так как в России работает 11 заводов Henkel.

Компании принадлежат бренды порошков Persil, «Пемос» и «Ласка», чистящего средства «Пемолюкс», клея «Момент» и ряда других.