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Стартовали продажи умных телевизоров «Яндекса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первые умные телевизоры «Яндекса» с интегрированным голосовым ассистентом «Алисой» поступили в продажу — стоимость устройств начинается от 29 990 рублей.

За такую цену предлагается телевизор с диагональю 43 дюйма. Вариант с 50-дюймовым экраном обойдется в 33 990 рублей. Первым покупателем также достанется три месяца бесплатной подписки «Плюс Мульти».

Всего в линейку входят шесть устройств, однако пока для покупки доступны две модели, остальные станут доступны в первой половине следующего года. Компания разрабатывала устройства самостоятельно, первая партия была собрана в Китае.

Взаимодействовать с телевизором пользователи смогут с помощью пульта, в который встроен микрофон. Телевизор можно будет объединить с «Яндекс Станцией», им можно управлять также с помощью приложения для умного дома «Дом с Алисой».

С помощью голосового помощника можно будет включать и выключать телевизор, искать фильмы и сериалы или выполнять другие команды. Также доступно создание сценариев с другими устройствами.

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Топ комментариев

MuCbE

Это такая перемога? У них там света не хватает, они собрались Мрию заного строить. Россия, Китай, Япония...

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

GammiPluh

уж лучше так чем Янукович -> Турчинов -> Порошенко -> Зеленский