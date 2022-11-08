Китайские автомобили Geely подорожали на 700 тысяч рублей

Дилеры китайского бренда Geely значительно повысили стоимость на автомобили в России с начала года, рост составил 360-700 тысяч рублей.

Модель Coolray в январе можно было приобрести по цене 1,4 миллиона рублей, что соответствовало его рекомендованной розничной цене. В ноябре в столичных дилерских центрах стоимость базовой комплектации выросла до 2 миллионов рублей, подсчитал Autonews.ru.

Кроссовер Atlas Pro в начале года на официальном сайте Geely стоил 1,8 миллиона рублей, у дилеров — от 1,9 миллиона рублей. В ноябре рекомендованная автопроизводителем цена выросла почти на 400 тысяч и составляет 2,2 миллиона рублей. Примерно за такую же сумму кроссовер можно приобрести у дилеров.

Флагманская модель Geely Tugella по сравнению с началом 2022 года подорожала почти на 700 тысяч рублей. На официальном сайте она сейчас стоит около 3,5 миллиона рублей (в январе — 2,7 миллиона рублей). В московских автосалонах на момент публикации удалось найти Tugella только в топовой комплектации Flagship за 4,1 миллиона рублей.