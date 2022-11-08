НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Китайские автомобили Geely подорожали на 700 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
414 0
Фото: © Geely

Дилеры китайского бренда Geely значительно повысили стоимость на автомобили в России с начала года, рост составил 360-700 тысяч рублей.

Модель Coolray в январе можно было приобрести по цене 1,4 миллиона рублей, что соответствовало его рекомендованной розничной цене. В ноябре в столичных дилерских центрах стоимость базовой комплектации выросла до 2 миллионов рублей, подсчитал Autonews.ru.

Кроссовер Atlas Pro в начале года на официальном сайте Geely стоил 1,8 миллиона рублей, у дилеров — от 1,9 миллиона рублей. В ноябре рекомендованная автопроизводителем цена выросла почти на 400 тысяч и составляет 2,2 миллиона рублей. Примерно за такую же сумму кроссовер можно приобрести у дилеров.

Флагманская модель Geely Tugella по сравнению с началом 2022 года подорожала почти на 700 тысяч рублей. На официальном сайте она сейчас стоит около 3,5 миллиона рублей (в январе — 2,7 миллиона рублей). В московских автосалонах на момент публикации удалось найти Tugella только в топовой комплектации Flagship за 4,1 миллиона рублей.

Еще по теме
Авторынок в октябре просел на 63%
Автомобильный бренд Infiniti покинет Россию
Китайские автомобили заняли треть рынка новых машин в России
АвтоВАЗ поднял цены на Lada Niva Travel
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Ростелеком открыл распродажу интернета
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Обсуждение (0)
О самом главном
Любовь и месть: как понять кошку
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Лунное затмение 8 ноября: что принесет новый уровень?
Директор не оценит: что нельзя носить на работе
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
51
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
31
США предложили забрать у России остров Врангеля
30
Путин заморозил советские долги перед гражданами