Реклама появилась в меню «Пуск» Windows 11

Microsoft запустила рекламные блоки в меню «Пуск» Windows 11 и всплывающем окне сеанса пользователя. Объявления можно отключить специальной утилитой.

Пользователь Twitter Albacore обнаружил в своей системе рекламные баннеры с акциями и спецпредложениями OneDrive, а во всплывающем меню управления учетной записью предложения создать резервную копию данных и логотип OD.

«Действительно ли нам нужно размещать рекламные акции OneDrive во всплывающем окне сеанса пользователя? Что угодно для этого приятного KPI», — выразил возмущение Albacore в Twitter.

Пользователи сети поддержали возмущение. По их мнению, поиски рекламных площадок внутри платной Windows 11 стали причиной частых претензий к ОС и именно из-за этого так мало пользователей перешли с Windows 10 на более новую систему.

Фото: © Albacore (@thebookisclosed)

Отключить рекламу можно с помощью специальной утилиты ViveTool с GitHub. Нужно нажать Win+X и запустить терминал от имени администратора. Затем Ctrl+Shift+2 и перейти к папке с установленной утилитой, например, «CD C:Vive», после чего ввести «vivetool / disable/ id:36435151», нажать Enter и перезагрузить компьютер.