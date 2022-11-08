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Реклама появилась в меню «Пуск» Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft запустила рекламные блоки в меню «Пуск» Windows 11 и всплывающем окне сеанса пользователя. Объявления можно отключить специальной утилитой.

Пользователь Twitter Albacore обнаружил в своей системе рекламные баннеры с акциями и спецпредложениями OneDrive, а во всплывающем меню управления учетной записью предложения создать резервную копию данных и логотип OD. 

«Действительно ли нам нужно размещать рекламные акции OneDrive во всплывающем окне сеанса пользователя? Что угодно для этого приятного KPI», — выразил возмущение Albacore в Twitter.

Пользователи сети поддержали возмущение. По их мнению, поиски рекламных площадок внутри платной Windows 11 стали причиной частых претензий к ОС и именно из-за этого так мало пользователей перешли с Windows 10 на более новую систему.

Реклама в
Фото: © Albacore (@thebookisclosed)

Отключить рекламу можно с помощью специальной утилиты ViveTool с GitHub. Нужно нажать Win+X и запустить терминал от имени администратора. Затем Ctrl+Shift+2 и перейти к папке с установленной утилитой, например, «CD C:Vive», после чего ввести «vivetool / disable/ id:36435151», нажать Enter и перезагрузить компьютер.

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Топ комментариев

MuCbE

Это такая перемога? У них там света не хватает, они собрались Мрию заного строить. Россия, Китай, Япония...

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

GammiPluh

уж лучше так чем Янукович -> Турчинов -> Порошенко -> Зеленский