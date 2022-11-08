Рысь попала на видео в хакасском заказнике

Гуляющую рысь сняла видеоловушка в заказнике «Позарым имени В. М. Зимина» в Хакасии, сообщает в группе заповедника во «ВКонтакте».

В кадр видеоловушки попала рысь — постоянный обитатель заказника. Рысь — территориальное животное и обычно самец занимает один пригодный участок, при регулярном обходе он его метит и строго контролирует свои границы.

Подросшие рысята охотятся вместе со взрослыми до наступления следующего сезона размножения, после чего уходят в поисках своих территорий.



Постоянное присутствие рыси на заповедном участке, свидетельствует о том, что здесь для них отличная кормовая база: заяц беляк, тетерев, куропатки, косуля.

Часто при пешем обходе госинспекторы встречают просто задавленных хоря степного, колонка, таким образом рысь убирает конкурентов.