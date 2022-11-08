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Зеленский выдвинул России условия для переговоров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Основными условиями для переговоров с Россией являются восстановление территориальной целостности и возмещение убытков, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — перечислил украинский лидер в своем обращении.

Зеленский после проведения референдумов о присоединении новых территорий к России заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет президент Владимир Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал он.

Украинский лидер также подписал указ, в котором указывалось, что вести переговоры с Путиным не представляется возможным. Западные СМИ утверждают, что после этого администрация президента США Джо Байдена попросила руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

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Политика #Мир
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