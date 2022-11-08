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Выбран самый сексуальный мужчина 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии журнала People. 41-летний актер посвятил свое звание матери.

«Моя мама будет так счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться», — сказал Эванс журналу People.

Актер добавил, что для его друзей, наоборот, титул самого сексуального мужчины, станет поводом для шуток, и, скорее всего, они будут над ним издеваться.

В 2020 году Крису Эвансу уже пророчили звание «Самого сексуального мужчины». Но тогда он оказался в центре скандала, опубликовав в соцсети интимное фото.

Крис Эванс приобрел мировую популярность после роли Капитана Америка во Вселенной Marvel. За свою карьеру актер снялся в 55 фильмах.

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MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

GammiPluh

уж лучше так чем Янукович -> Турчинов -> Порошенко -> Зеленский

Partizan1996

Единственный народ с кем он может встретиться - это переодетые ФСОшники.