Выбран самый сексуальный мужчина 2022 года

Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной 2022 года по
версии журнала People. 41-летний актер посвятил свое звание матери.
«Моя мама будет так счастлива. Она гордится всем, что я
делаю, но это то, чем она действительно может похвастаться», — сказал Эванс
журналу People.
Актер добавил, что для его друзей, наоборот, титул самого
сексуального мужчины, станет поводом для шуток, и, скорее всего, они будут над
ним издеваться.
В 2020 году Крису Эвансу уже пророчили звание «Самого сексуального мужчины». Но тогда он оказался в центре скандала, опубликовав в соцсети интимное фото.
Крис Эванс приобрел мировую популярность после роли Капитана Америка во Вселенной Marvel. За свою карьеру актер снялся в 55 фильмах.
MuCbEДа их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...
вадяА так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.
GammiPluhуж лучше так чем Янукович -> Турчинов -> Порошенко -> Зеленский
Partizan1996Единственный народ с кем он может встретиться - это переодетые ФСОшники.