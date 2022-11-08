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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский военный рассказал о польских наемницах в рядах ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Польские женщины-наемники в рядах Вооруженных сил Украины участвовали в боях наряду с мужчинами, заявил российский военный в Харьковской области.

«Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом», — цитирует РИА Новости анонимного военного.

Боец также осудил ВСУ за отправку женщин в атаку на передовую и сбрасывание боеприпасов от подствольных гранатометов с беспилотных летательных аппаратов.

Польша с 2010 года перешла на контрактную армию. Подавляющее большинство женщин проходит службу в сухопутных войсках, в основном в военно-медицинских учреждениях и органах.

Тема: Военная операция на Украине
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