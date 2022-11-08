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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны назвало 195 тысяч минимальной выплатой для мобилизованного

Источник:
Sibnet.ru
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Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Эта сумма включает ежемесячную социальную выплату и денежное довольствие военнослужащего. Вторая часть связана с окладом по воинской должности, которую занимает военнослужащий. Кроме того, играют роль оклад по воинскому званию и выслуга лет.

Рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей. Командир взвода — около 225 тысяч рублей, а командир батальона — 243 тысячи рублей.

Минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил, например, 20 дней, то сумма будет сокращена пропорционально.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

GammiPluh

уж лучше так чем Янукович -> Турчинов -> Порошенко -> Зеленский

Partizan1996

Единственный народ с кем он может встретиться - это переодетые ФСОшники.