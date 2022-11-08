Минобороны назвало 195 тысяч минимальной выплатой для мобилизованного

Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Эта сумма включает ежемесячную социальную выплату и денежное довольствие военнослужащего. Вторая часть связана с окладом по воинской должности, которую занимает военнослужащий. Кроме того, играют роль оклад по воинскому званию и выслуга лет.

Рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей. Командир взвода — около 225 тысяч рублей, а командир батальона — 243 тысячи рублей.

Минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил, например, 20 дней, то сумма будет сокращена пропорционально.