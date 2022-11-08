Работодатели решили сократить новогодние премии

Больше половины руководителей решили не выплачивать в этом году новогодние премии, сообщает сервис Работа.ру и СберПодбор.

37% опрошенных работодателей рассказали, что планируют выплачивать новогодние премии сотрудникам: из них 21% будет поздравлять всех сотрудников, а 16% направят премии только некоторым сотрудникам. Выплачивать премии чаще всего намерены компании из сферы производства и агропрома, а также торговли.

63% не будут выплачивать новогодние премии. Размер премий для большинства сотрудников будет зависеть от их результатов, так ответили 50% опрошенных работодателей.

«По данным нашего исследования, в этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022», — сказал заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.