Прусикин из Little Big сказал, когда вернется в Россию

Лидер группы Little Big Илья Прусикин высказался о планах вернуться в Россию. Он считает, что в ближайшие годы это невозможно.

«У меня ощущение, что лет через 15-20 мы сможет туда (в Россию) приехать», — сказал Прусикин в интервью изданию «DW на русском» (признано иноагентом в России).

Прусикин считает, что из-за позиции и творчества группы, Little Big в России сделали «врагами народа», поэтому в ближайшие годы дорога на родину музыкантам закрыта.

Группа Little Big после 24 февраля приняла пацифистскую позицию и вскоре часть коллектива уехала из России. Теперь Илья Прусикин и Софья Таюрская живут в Лос-Анджелесе и выступают с туром по Европе.