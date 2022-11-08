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Прусикин из Little Big сказал, когда вернется в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Лидер группы Little Big Илья Прусикин высказался о планах вернуться в Россию. Он считает, что в ближайшие годы это невозможно.

«У меня ощущение, что лет через 15-20 мы сможет туда (в Россию) приехать», — сказал Прусикин в интервью изданию «DW на русском» (признано иноагентом в России).

Прусикин считает, что из-за позиции и творчества группы, Little Big в России сделали «врагами народа», поэтому в ближайшие годы дорога на родину музыкантам закрыта.

Группа Little Big после 24 февраля приняла пацифистскую позицию и вскоре часть коллектива уехала из России. Теперь Илья Прусикин и Софья Таюрская живут в Лос-Анджелесе и выступают с туром по Европе.

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