Минобороны поддержало идею о введении в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки. В советское время этот урок был таким же привычным, как физкультура. Нужна ли военная подготовка детям и не перегрузит ли расписание?

Вернуть в расписание известный советским школьникам предмет — начальную военную подготовку (НВП) — решил лидер «Справедливой Россия — За правду» Сергей Миронов.

Первый замминистра Минобороны РФ Валерий Герасимов сообщил в ответе Миронову, что поддерживает эту идею. На предмет хотят выделить 140 часов и преподавать его в течение последних двух лет обучения.

Поддержать инициативу готовы во всех фракциях парламента. Там полагают, что к преподаванию НВП должны допускаться только люди с боевым опытом.

Польза от предмета в том, что школьники не только получат основные военные навыки, но и научатся оказанию первой медицинской помощи, а также ориентированию на местности.

«С началом проведения специальной военной операции этот вопрос встал особенно остро. Даже многие добровольцы не имеют необходимого опыта для участия в боевых действиях. Введение такого предмета в школах позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом», — цитируют «Известия» Миронова.

Инициатива о возвращении НВП в школы возникает не первый раз. Тем более, что в ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе» говорится, что образовательные стандарты предусматривают «получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение гражданами навыков в области гражданской обороны».

Какой была НВП в СССР

Впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР в 1918 году для граждан 15-20 лет. С 1947 года ее отменили для всей неучащейся молодежи, а с 1962 года — для всех учащихся старших классов.

В 1967 году военную подготовку решили возобновить для учащихся старших классов средних школ и профтехучилищ.

Начальная военная подготовка была обязательным предметом, за нее ставили оценки. На уроки ходили и мальчики, и девочки.

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Ученики учились маршировать, изучали модели ручных гранат, собирали и разбирали автомат Калашникова Также они узнавали, как оказать первую медицинскую помощь раненым, ориентироваться на местности, оборудовать окопы и траншеи.

В 1990 году фактически НВП отменили. Некоторые знания, которые получали на НВП, стали давать на основах безопасности жизнедеятельности, или во время внеурочной деятельности, в патриотических кружках при школах.

НВП осталась в нескольких странах бывшего СССР — в Азербайджане, Армении, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии. На Украине НВП вернули в 2014 году. Часто обучение проводится по советским стандартам.

Также школьники проходят военную подготовку в Англии и Израиле. В Израиле НВП проводит специальная юношеская военизированная организация. Обучение начинается с 13 лет. Каждый год ученики старших классов отправляются на двухнедельные сборы в военных лагерях.

Нагрузка снова возрастет?

«Как сам предмет он нес определенную пользу. Но за последние годы в школьную программу были добавлены другие предметы. Поэтому нагрузка у школьников очень большая. Если НВП и вводить, то лучше сделать это в рамках других, уже преподаваемых дисциплин», — сказала «Известиям» лауреат всероссийского конкурса «Учитель года», преподаватель одной из школ в Саратовской области Марина Гончарова.

Преподаватель истории, заслуженный учитель России Александр Снегуров считает, нужно повышать эффективность патриотического воспитания через уже существующие предметы, например, ОБЖ.

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А то, что сегодня такие уроки проходят неинтересно и порой непрофессионально, — вопрос, который можно решить в деловом ключе. Расписание и так перегружено, возвращать отдельную НВП не нужно, убежден педагог.

Минпросвещения в конце октября разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа «Об утверждении федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования».

В документе, который пока находится на стадии обсуждения, предлагалось включить в курс предмета ОБЖ два новых модуля «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки».

Согласно им, школьники будут изучать оказание первой медицинской помощи, а также строевую подготовку, правила обращения с оружием, создание сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.