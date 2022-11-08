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Китайские производители намеренно замедляют процессоры

Источник:
Sibnet.ru
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Компьютерный чип
Фото: © Brian Kostiuk / Unsplash License

Китайские производители процессоров вынуждены искусственно замедлять свои чипы, чтобы не попасть под действие американских санкций.

Стартап Biren Technology и гигант Alibaba разработали новые процессоры и отправили их в производство, но вынуждены были их замедлить, так как санкции со стороны США требуют ограничения двунаправленной передачи данных в 600 Гб/с, сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Анонимный сотрудник Biren сообщил, что для того чтобы тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) начала производство их продукции, компании пришлось снизить скорость новинки Biren BR100 с 640 Гб/с до 576 Гб/с. Дизайн чипов остался неизменным и пока неясно поможет ли это обойти ограничения.

Фабрика TSMC не дала официальных комментариев. Власти Тайваня придерживаются американских правил экспортного контроля и санкционного давления.

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Топ комментариев

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

Отшельник66

Для уменьшения потерь личного состава нужно почаще применять "демократическую" тактику.

masiki

пусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))