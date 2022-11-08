Китайские производители намеренно замедляют процессоры

Китайские производители процессоров вынуждены искусственно замедлять свои чипы, чтобы не попасть под действие американских санкций.

Стартап Biren Technology и гигант Alibaba разработали новые процессоры и отправили их в производство, но вынуждены были их замедлить, так как санкции со стороны США требуют ограничения двунаправленной передачи данных в 600 Гб/с, сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Анонимный сотрудник Biren сообщил, что для того чтобы тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) начала производство их продукции, компании пришлось снизить скорость новинки Biren BR100 с 640 Гб/с до 576 Гб/с. Дизайн чипов остался неизменным и пока неясно поможет ли это обойти ограничения.

Фабрика TSMC не дала официальных комментариев. Власти Тайваня придерживаются американских правил экспортного контроля и санкционного давления.