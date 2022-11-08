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Валиеву раскритиковали за прыжки на бис на этапе Гран‑при России

Источник:
Sibnet.ru
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Попытки Камилы Валиевой исполнить четверной прыжок после завершения четверной программы были излишними, заявил хореограф Илья Авербух. Аналогичного мнения придерживается часть поклонников фигурного катания, считая, что спортсменка «выпендривалась».

Валиева выиграла третий этап Гран-при России в Казани. Фигуристка во время произвольной программы упала с четверного тулупа. После она не сразу ушла ожидать оценок от судей, а еще два раза пыталась исполнить прыжок, но неудачно.

«Мне кажется, это немножко лишнее. Соревнования — это не шоу, на соревнованиях существует регламент. Это понятно, что эмоции и выступление в ее любимой Казани, но лучше, чтобы соревнования были соревнованиями, на соревнованиях спортсмен должен сразу сесть в уголок для выставления оценок», — прокомментировал Авербух ТАСС.

Болельщики в соцсетях высказались более резко. По их мнению, спортсменка проявила неуважение к соперникам. «Даже Медведева так не выпендривалась», «Давайте все будут после прокатов прыгать то, что не вышло», — написали любители фигурного катания.

Валиева выиграла этап Гран-при в Москве и обеспечила себе место в финале серии. Он состоится в начале марта.

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MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

Отшельник66

Для уменьшения потерь личного состава нужно почаще применять "демократическую" тактику.

masiki

пусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))