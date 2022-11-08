Валиеву раскритиковали за прыжки на бис на этапе Гран‑при России

Попытки Камилы Валиевой исполнить четверной прыжок после завершения четверной программы были излишними, заявил хореограф Илья Авербух. Аналогичного мнения придерживается часть поклонников фигурного катания, считая, что спортсменка «выпендривалась».

Валиева выиграла третий этап Гран-при России в Казани. Фигуристка во время произвольной программы упала с четверного тулупа. После она не сразу ушла ожидать оценок от судей, а еще два раза пыталась исполнить прыжок, но неудачно.

«Мне кажется, это немножко лишнее. Соревнования — это не шоу, на соревнованиях существует регламент. Это понятно, что эмоции и выступление в ее любимой Казани, но лучше, чтобы соревнования были соревнованиями, на соревнованиях спортсмен должен сразу сесть в уголок для выставления оценок», — прокомментировал Авербух ТАСС.

Болельщики в соцсетях высказались более резко. По их мнению, спортсменка проявила неуважение к соперникам. «Даже Медведева так не выпендривалась», «Давайте все будут после прокатов прыгать то, что не вышло», — написали любители фигурного катания.

Валиева выиграла этап Гран-при в Москве и обеспечила себе место в финале серии. Он состоится в начале марта.