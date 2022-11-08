Дюжина машин столкнулась в Иркутске после снегопада

Фото: © УГИБДД по Иркутску
Двенадцать машин столкнулись в Иркутске, после того как в городе выпало 20% от нормы ноября, сообщает «ВКонтакте» УГИБДД по городу.
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник утром в
микрорайоне Юбилейный областного центра в районе дома №43А.
В результате автоаварии повреждено 12 автомобилей, водители которых не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения. На месте ДТП работают инспекторы ДПС.
Утром 8 ноября в городе выпало 4 миллиметра осадков, что составляет 20% от нормы ноября. Интенсивность снегопада уменьшается, днем пройдет небольшой снег. По прогнозу синоптиков, следующий снегопад ожидается 10 ноября.
MuCbEДа их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...
вадяА так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.
Отшельник66Для уменьшения потерь личного состава нужно почаще применять "демократическую" тактику.
masikiпусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))