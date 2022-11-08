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Дюжина машин столкнулась в Иркутске после снегопада

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Иркутску

Двенадцать машин столкнулись в Иркутске, после того как в городе выпало 20% от нормы ноября, сообщает «ВКонтакте» УГИБДД по городу.

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник утром в микрорайоне Юбилейный областного центра в районе дома №43А.


В результате автоаварии повреждено 12 автомобилей, водители которых не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения. На месте ДТП работают инспекторы ДПС.

Утром 8 ноября в городе выпало 4 миллиметра осадков, что составляет 20% от нормы ноября. Интенсивность снегопада уменьшается, днем пройдет небольшой снег. По прогнозу синоптиков, следующий снегопад ожидается 10 ноября.


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ЧП #ДТП #Иркутск
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MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

Отшельник66

Для уменьшения потерь личного состава нужно почаще применять "демократическую" тактику.

masiki

пусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))