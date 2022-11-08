Дюжина машин столкнулась в Иркутске после снегопада

Двенадцать машин столкнулись в Иркутске, после того как в городе выпало 20% от нормы ноября, сообщает «ВКонтакте» УГИБДД по городу.

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник утром в микрорайоне Юбилейный областного центра в районе дома №43А.





В результате автоаварии повреждено 12 автомобилей, водители которых не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения. На месте ДТП работают инспекторы ДПС.



Утром 8 ноября в городе выпало 4 миллиметра осадков, что составляет 20% от нормы ноября. Интенсивность снегопада уменьшается, днем пройдет небольшой снег. По прогнозу синоптиков, следующий снегопад ожидается 10 ноября.