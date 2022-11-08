НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Каждому второму новосибирцу надоела работа

Источник:
Sibnet.ru
354 1
Фото: © Sibnet.ru

Половина новосибирцев признается, что им надоела работа, особенно часто усталость от места труда накапливается у бухгалтеров и юристов, а также среди работников транспорта, сообщает

Тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет – 49% из них рассказали, что регулярно думают о том, как им надоела их работа. 

Реже всего такие мысли посещают людей старше 55 лет – среди них таких оказалось всего 22%. Также добавим, что мужчины реже женщин жалуются на усталость от работы: 41% против 50%.

Еще 40% жителей Новосибирской области сообщили, что мысли о том, «Как же я устал(а)», «Как же мне все это надоело» в контексте работы возникают, но не слишком часто.

Только 7% новосибирцев никогда не испытывают подобных эмоций по отношению к своей работе. Это чаще всего руководители – 13% респондентов из категории «Высший менеджмент» сообщили, что никогда не думают о своей работе «Как же мне все это надоело».

Еще по теме
Работодатели решили сократить новогодние премии
Рекрутеры перечислили факторы для смены профессии
Эмиграция повлияет на зарплаты в России
Новосибирцы раскритиковали романы между начальником и подчиненным
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Ростелеком открыл распродажу интернета
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

Отшельник66

Для уменьшения потерь личного состава нужно почаще применять "демократическую" тактику.

masiki

пусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))