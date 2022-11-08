Каждому второму новосибирцу надоела работа

Половина новосибирцев признается, что им надоела работа, особенно часто усталость от места труда накапливается у бухгалтеров и юристов, а также среди работников транспорта, сообщает

Тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет – 49% из них рассказали, что регулярно думают о том, как им надоела их работа.

Реже всего такие мысли посещают людей старше 55 лет – среди них таких оказалось всего 22%. Также добавим, что мужчины реже женщин жалуются на усталость от работы: 41% против 50%.

Еще 40% жителей Новосибирской области сообщили, что мысли о том, «Как же я устал(а)», «Как же мне все это надоело» в контексте работы возникают, но не слишком часто.

Только 7% новосибирцев никогда не испытывают подобных эмоций по отношению к своей работе. Это чаще всего руководители – 13% респондентов из категории «Высший менеджмент» сообщили, что никогда не думают о своей работе «Как же мне все это надоело».