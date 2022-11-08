Вышел полноценный трейлер второго фильма «Достать ножи»

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» с Дэниэлом Крэйгом покажут 23 декабря, в Сети появился полноценный трейлер детектива.
В новом фильме частный детектив Бенуа Блан (Крэйг) отправляется в Грецию, где ему снова попадается запутанное дельце.
В трейлере показали, как богач со своими друзьями встречает детектива на частной вечеринке. Он готов разыграть собственное убийство и заплатить тому, кто вычислит убийцу. Но игра оборачивается настоящей трагедией, и под подозрение попадают все.
Во втором фильме, кроме Дэниэла Крэйга, снялись Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Лесли Одом младший, Кейт Хадсон, Дэйв Батиста, Джессика Хенвик, Мэдлин Клайн, Ноа Сеган.
MuCbEДа их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...
вадяА так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.
Отшельник66Для уменьшения потерь личного состава нужно почаще применять "демократическую" тактику.
masikiпусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))