Вышел полноценный трейлер второго фильма «Достать ножи»

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» с Дэниэлом Крэйгом покажут 23 декабря, в Сети появился полноценный трейлер детектива.

В новом фильме частный детектив Бенуа Блан (Крэйг) отправляется в Грецию, где ему снова попадается запутанное дельце.

В трейлере показали, как богач со своими друзьями встречает детектива на частной вечеринке. Он готов разыграть собственное убийство и заплатить тому, кто вычислит убийцу. Но игра оборачивается настоящей трагедией, и под подозрение попадают все.

Во втором фильме, кроме Дэниэла Крэйга, снялись Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Лесли Одом младший, Кейт Хадсон, Дэйв Батиста, Джессика Хенвик, Мэдлин Клайн, Ноа Сеган.