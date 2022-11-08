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Вышел полноценный трейлер второго фильма «Достать ножи»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» с Дэниэлом Крэйгом покажут 23 декабря, в Сети появился полноценный трейлер детектива.

В новом фильме частный детектив Бенуа Блан (Крэйг) отправляется в Грецию, где ему снова попадается запутанное дельце.

В трейлере показали, как богач со своими друзьями встречает детектива на частной вечеринке. Он готов разыграть собственное убийство и заплатить тому, кто вычислит убийцу. Но игра оборачивается настоящей трагедией, и под подозрение попадают все.

Во втором фильме, кроме Дэниэла Крэйга, снялись Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Лесли Одом младший, Кейт Хадсон, Дэйв Батиста, Джессика Хенвик, Мэдлин Клайн, Ноа Сеган.

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Топ комментариев

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

Отшельник66

Для уменьшения потерь личного состава нужно почаще применять "демократическую" тактику.

masiki

пусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))