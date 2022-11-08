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Домашний интернет подорожает на 15%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тарифы на домашний интернет и платное телевидение в 2023 году могут вырасти от 10 до 15% из-за роста инфляции, цен на оборудование, процентов по кредитам, а также колебание курсов валют.

О возможном росте цен заявили более половины менеджеров телеком-операторов в ходе опроса о перспективах развития отрасли, проведенного агентством TelecomDaily.

«Брать новых абонентов неоткуда, большинство участников опроса признают, что объем оказанных ими услуг, а, следовательно, и доходы, в 2022 году по сравнению с 2021-м выросли на 3–10%. Ситуация такова, что увеличение тарифов — это основной инструмент получения дополнительных средств для развития бизнеса и поддержания сетей в работоспособном состоянии», — сказал «Известиям» гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Решение об изменении тарифов еще не принято, сообщили «Известиям» в «Ростелекоме». «МегаФон» тоже будет принимать решения в зависимости от ситуации на рынке, сообщил представитель пресс-службе оператора.

Примерно такой же ответ дал и МТС. В «ВымпелКоме» (работает под брендом «Билайн») и «Эр-Телеком Холдинге» (бренд «Дом.ru») отказались от комментариев.

В Минцифры не видят предпосылок для роста тарифов на домашний интернет и платное ТВ в России после индексации, которая завершится до конца 2022 года.

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