Новый сезон шоу «Дуэты» покажут на канале «Россия»

Телеканал «Россия» объявил о старте нового сезона шоу «Дуэты», где артисты не знают с кем поют. Премьера проекта состоится 18 ноября.

Главная интрига «Дуэтов» в том, что двух исполнителей на сцене разделяет зеркальная стена. Они практически до последнего момента не знают, кто их партнер по дуэту. Скрываться может кто угодно — артист-легенда, подающая надежды звезда, друг, родственник или даже бывшая любовь.

В новом сезоне шоу выступят Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Алсу, Валерия, Юлианна Караулова, Наталья Королева, Александр Маршал, Татьяна Буланова, Алена Апина, Люся Чеботина, Тимур Родригез, Ирина Дубцова, Дава, Зара, Стас Костюшкин, Екатерина Гусева, Саша Савельева и другие.

Вести шоу снова будут Николай Басков и Сергей Лазарев. Премьера нового сезона «Дуэтов» состоится 18 ноября в 21.30 на телеканале «Россия».