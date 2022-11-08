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Новый сезон шоу «Дуэты» покажут на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Телеканал «Россия» объявил о старте нового сезона шоу «Дуэты», где артисты не знают с кем поют. Премьера проекта состоится 18 ноября.

Главная интрига «Дуэтов» в том, что двух исполнителей на сцене разделяет зеркальная стена. Они практически до последнего момента не знают, кто их партнер по дуэту. Скрываться может кто угодно — артист-легенда, подающая надежды звезда, друг, родственник или даже бывшая любовь.

В новом сезоне шоу выступят Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Алсу, Валерия, Юлианна Караулова, Наталья Королева, Александр Маршал, Татьяна Буланова, Алена Апина, Люся Чеботина, Тимур Родригез, Ирина Дубцова, Дава, Зара, Стас Костюшкин, Екатерина Гусева, Саша Савельева и другие.

Вести шоу снова будут Николай Басков и Сергей Лазарев. Премьера нового сезона «Дуэтов» состоится 18 ноября в 21.30 на телеканале «Россия».

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Топ комментариев

masiki

пусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))

kygear

Чуть чуть приостановили перекачку на запад и сразу появился проклятый избыток.

Partizan1996

Единственный народ с кем он может встретиться - это переодетые ФСОшники.

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...