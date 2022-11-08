Маск сделал выбор между демократами и республиканцами

Американский бизнесмен, новый владелец Twitter Илон Маск призвал на выборах в Конгресс США во вторник голосовать за республиканцев, чтобы создать противовес для президента-демократа Джо Байдена.
«Разделение властей ограничивает худшие проявления со стороны обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президент является демократом», — написал Маск в Twitter.
По его словам именно «независимые избиратели решают, кто у руля». «Я сам всегда был независимым, хотя на практике почти всегда голосовал за демократов до этого года», — добавил Маск.
Выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября. Будет полностью переизбран весь состав Палаты представителей (435 членов), а также треть Сената (35 сенаторов из 100). Сейчас обе палаты контролируют демократы.
masikiпусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))
kygearЧуть чуть приостановили перекачку на запад и сразу появился проклятый избыток.
Partizan1996Единственный народ с кем он может встретиться - это переодетые ФСОшники.
MuCbEДа их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...