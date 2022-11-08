Путин огласил число уже участвующих в СВО мобилизованных

Около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находятся в зоне проведения специальной операции, из них больше половины принимают участие в боевых действиях, сообщил президент России Владимир Путин.

«У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне. Остальные все — на полигонах», — сказал Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Президент добавил, что «внимание нужно проявлять ко всем (мобилизованным), где бы они ни находились».

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о плане призвать 300 тысяч человек. Путин 4 ноября говорил, что всего в рамках мобилизации в армию призвали 318 тысяч человек, включая добровольцев.