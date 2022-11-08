Власти США тайно призвали банки сохранить связи с Россией

Американские власти негласно убеждают крупнейшие американские банки продолжать работу со стратегически важными компаниями из России, на которые не распространяются санкции.

Так, Министерство финансов и Госдепартамент призвали крупнейшие банки США, включая JPMorgan и Citigroup, сохранять связи с такими российскими предприятиями, как «Газпром» и производители удобрений «ФосАгро» и «Уралкалий», пишет Bloomberg.

Американские чиновники рекомендовали банкам продолжать обслуживание российских предприятий, которые не попали под санкции или были выведены из-под их действия. В частности, оказывать им такие услуги, как расчеты в долларах США, переводы платежей и предлагать торговое финансирование.

Эксперты отмечают, что такие негласные усилия администрации Джо Байдена ставят своей целью избежать глобальной экономической катастрофы, которая могла бы разразиться в случае тотального запрета на взаимодействие с российскими компаниями.