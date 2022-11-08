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Власти США тайно призвали банки сохранить связи с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Американские власти негласно убеждают крупнейшие американские банки продолжать работу со стратегически важными компаниями из России, на которые не распространяются санкции.

Так, Министерство финансов и Госдепартамент призвали крупнейшие банки США, включая JPMorgan и Citigroup, сохранять связи с такими российскими предприятиями, как «Газпром» и производители удобрений «ФосАгро» и «Уралкалий», пишет Bloomberg.

Американские чиновники рекомендовали банкам продолжать обслуживание российских предприятий, которые не попали под санкции или были выведены из-под их действия. В частности, оказывать им такие услуги, как расчеты в долларах США, переводы платежей и предлагать торговое финансирование.

Эксперты отмечают, что такие негласные усилия администрации Джо Байдена ставят своей целью избежать глобальной экономической катастрофы, которая могла бы разразиться в случае тотального запрета на взаимодействие с российскими компаниями.

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masiki

пусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))

kygear

Чуть чуть приостановили перекачку на запад и сразу появился проклятый избыток.

Partizan1996

Единственный народ с кем он может встретиться - это переодетые ФСОшники.

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...