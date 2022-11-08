Россияне 8 ноября станут свидетелями уникального природного явления — полного лунного затмения. Небесный феномен будет хорошо виден из восточных регионов России.

Лунное затмение наступает, когда Луна в фазе полнолуния входит в конус тени, отбрасываемой Землей. Диаметр конуса тени Земли на расстоянии 363 тысячи километров — около 2,5 диаметров Луны, поэтому земной спутник полностью затеняется.

Это будет второе лунное затмение 2022 года — после затмения 16 мая. Оно продлится около полутора часов. Наблюдать феномен можно будет с 13.17 до 14.42 по московскому времени, сообщается на сайте Московского планетария.

Максимальная теоретически возможная продолжительность полной теневой фазы затмения Луны — 108 минут. Такими были лунные затмения 13 августа 1859 года и 16 июля 2000 года.

Край Луны начнет темнеть в 12.09, в 13.16 ночное светило сделается багрово-красным, максимальная фаза затмения ожидается — в 13.59 по московскому времени. Затем Луна начнет постепенно светлеть. Полностью цикл затмения завершится в 16.56.

Где будет видно лунное затмение

Затмение можно будет наблюдать от начала до конца с территории Азии, Северной Америки, Австралии, Южной Америки и некоторых регионов Северной и Восточной Европы.

В России астрономическое явление полностью увидят жители Сахалина, Камчатки, Амурской области, Чукотки, Хабаровского края, Приморского края, Центральной и Восточной Якутии, Забайкалья.

Конец затмения увидят жители Урала, Архангельской и Мурманской областей. В Западной Сибири можно будет наблюдать выход Луны из тени Земли. В европейской части России затмение будет просматриваться частично.