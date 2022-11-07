«Яндекс Музыка» разрешит пользователям добавлять свои песни

«Яндекс Музыка» разрешит пользователям добавлять в сервис собственный контент. Доступ к нему будет всеобщий.

Такие треки могут выкладываться в открытый доступ, получив специальную отметку как пользовательские, однако будут проверяться на соблюдение авторских прав.

Возможность тестируется в условиях сокращения медиатеки сервиса на фоне ухода иностранных лейблов после начала военных действий на Украине, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в музыкальной индустрии.

Сама по себе возможность загружать треки в стриминговый сервис «Яндекса» появилась еще в 2017 году, однако такие записи в настоящее время не попадают в общий каталог.

Большинство сервисов стриминга музыки не позволяют пользователям напрямую загружать свои треки для всеобщего прослушивания. Например, во «ВКонтакте» можно добавлять пользовательские аудиозаписи, однако они обособлены от лицензионного контента.