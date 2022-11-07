Россия успешно испытала новейший подводный крейсер

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний в акватории Белого моря, сообщил гендиректор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

«Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме. "Генералиссимус Суворов" завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах», — сказал Будниченко.

В настоящее время атомный подводный крейсер готовят для передачи военно-морскому флоту. «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А».

Для этих субмарин реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

Атомная подлодка была заложена на заводе «Севмаш» 26 декабря 2014 года. Планируется, что «Генералиссимус Суворов» пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.