НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия успешно испытала новейший подводный крейсер

Источник:
ТАСС
510 3
Фото: © пресс-служба «Севмаш»

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний в акватории Белого моря, сообщил гендиректор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

«Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме. "Генералиссимус Суворов" завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. Системы корабля проверены в различных режимах», — сказал Будниченко.

В настоящее время атомный подводный крейсер готовят для передачи военно-морскому флоту. «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А».

Для этих субмарин реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

Атомная подлодка была заложена на заводе «Севмаш» 26 декабря 2014 года. Планируется, что «Генералиссимус Суворов» пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Еще по теме
Украинские военные получили системы NASAMS
Ракета HIMARS попала в шлюз Каховской ГЭС
Иран прокомментировал поставки беспилотников в Россию
Калибр стрелкового оружия увеличат в России
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Ростелеком открыл распродажу интернета
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин обсудит поддержку мобилизованных «с народом»
Кремль подтвердил готовность переговоров с Киевом
Генсек ООН предрек планете «климатический ад»
Россия успешно испытала новейший подводный крейсер
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
51
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
37
Эрдоган заявил о кардинальной перемене позиции Шольца к Путину
31
США предложили забрать у России остров Врангеля