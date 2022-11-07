Умер основатель «Ласкового мая»

Фото: © Андрей Кучеренко
Основатель группы «Ласковый май» и автор хитов «Белые розы» Сергей Кузнецов умер в понедельник, 7 ноября, в возрасте 58 лет.
«Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — сообщил представитель организации "Уралконцерт" РИА Новости.
Сергей Кузнецов был создателем «Ласкового мая» с Юрием Шатуновым, но в 1989 году ушел из проекта из-за ссоры с продюсером группы Андреем Разиным.
Именно Кузнецов написал для Шатунова такие песни как «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь».
kygearЧуть чуть приостановили перекачку на запад и сразу появился проклятый избыток.
AlhazredВозрыдай))) Может слезками затушишь тлеющий диван)))
volodey19760802"Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи????"
SnikolasНе пЫжься))), пишу тебе на Великом Русском языке, Великая Россия непобедима!!!