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Умер основатель «Ласкового мая»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Основатель группы «Ласковый май» и автор хитов «Белые розы» Сергей Кузнецов умер в понедельник, 7 ноября, в возрасте 58 лет.

«Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — сообщил представитель организации "Уралконцерт" РИА Новости.

Сергей Кузнецов был создателем «Ласкового мая» с Юрием Шатуновым, но в 1989 году ушел из проекта из-за ссоры с продюсером группы Андреем Разиным.

Именно Кузнецов написал для Шатунова такие песни как «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь».

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Топ комментариев

kygear

Чуть чуть приостановили перекачку на запад и сразу появился проклятый избыток.

Alhazred

Возрыдай))) Может слезками затушишь тлеющий диван)))

volodey19760802

"Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи????"

Snikolas

Не пЫжься))), пишу тебе на Великом Русском языке, Великая Россия непобедима!!!