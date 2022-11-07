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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны прокомментировало потери 155-й бригады морской пехоты

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны опровергло сообщения в соцсетях от имени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о якобы «высоких бесполезных потерях в людях и технике».

Потери этой бригады в рамках СВО за десять суток не превысили 1% боевого состава и 7% ранеными, отмечается в сообщении. При этом подразделения морской пехоты продвинулись на пять километров вглубь обороны ВСУ.

Ведомство утверждает, что потери противника по линии боевого соприкосновения 155-й бригады в Донецкой народной республике составляют семь к одному, а на отдельных участках — девять к одному как в людях, так и в технике.

Также Минобороны подчеркнуло, что наступление морских пехотинцев продолжится до полного выполнения боевой задачи.

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