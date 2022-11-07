НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские военные получили системы NASAMS

Источник:
Sibnet.ru
663 5
Фото: Ministerie van Defensie / CC0

Украинская армия получила зенитные ракетные комплексы NASAMS, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter.

Военнослужащие ВСУ обучались работать с системами NASAMS в Германии. NASAMS представляет собой продвинутый комплекс ПВО, которые использует ракеты AIM-120 AMRAAM, изначально разработанные в качестве авиационных.

Дальность NASAMS составляет до 180 километров. Пока ВСУ получили две установки, до 2024 года Украине планируется передать шесть батарей. При этом особенностью комплекса является его открытая архитектура — в него можно интегрировать дополнительные системы вооружения.

В частности, NASAMS могут работать вместе с комплексами HAWK, которые являлись основными системами ПВО вооруженных сил США с начала 1960-х по 2002 год. Данные установки способны осуществлять перехваты на дальности в 35 километров.

Тема: Военная операция на Украине
Минобороны прокомментировало потери 155-й бригады морской пехоты
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
Глава Сербии назвал битву за Херсон решающей в конфликте на Украине
Западные политики в частных беседах обсуждали условия мира на Украине
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Ростелеком открыл распродажу интернета
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Обсуждение (5)
Картина дня
Кремль подтвердил готовность переговоров с Киевом
Генсек ООН предрек планете «климатический ад»
Россия побила рекорд по торговле с Китаем
Украинские военные получили системы NASAMS
О самом главном
Любовь и месть: как понять кошку
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Лунное затмение 8 ноября: что принесет новый уровень?
Директор не оценит: что нельзя носить на работе
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Сны с четверга на пятницу: сбываются или нет?
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
51
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
37
Эрдоган заявил о кардинальной перемене позиции Шольца к Путину
31
США предложили забрать у России остров Врангеля