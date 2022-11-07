Украинские военные получили системы NASAMS

Украинская армия получила зенитные ракетные комплексы NASAMS, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter.

Военнослужащие ВСУ обучались работать с системами NASAMS в Германии. NASAMS представляет собой продвинутый комплекс ПВО, которые использует ракеты AIM-120 AMRAAM, изначально разработанные в качестве авиационных.

Дальность NASAMS составляет до 180 километров. Пока ВСУ получили две установки, до 2024 года Украине планируется передать шесть батарей. При этом особенностью комплекса является его открытая архитектура — в него можно интегрировать дополнительные системы вооружения.

В частности, NASAMS могут работать вместе с комплексами HAWK, которые являлись основными системами ПВО вооруженных сил США с начала 1960-х по 2002 год. Данные установки способны осуществлять перехваты на дальности в 35 километров.