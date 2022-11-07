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Россия побила рекорд по торговле с Китаем

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ

Российско-китайский торговый оборот за десять месяцев 2022 года достиг 153,9 миллиарда долларов, увеличившись на 33% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Достигнутый показатель уже превысил весь прошлогодний объем двусторонней торговли в размере 147,2 миллиарда долларов, который до недавнего времени являлся рекордным для Москвы и Пекина.

Быстрый прирост российско-китайской торговли начался после введения жестких санкций Запада. В частности, Россия перенаправила в КНР значительные объемы нефти и угля, которые перестала поставлять в западные страны.

В частности, в октябре 2022 года товарный экспорт Китая в Россию вырос на 34,6% в годовом выражении — до 7,4 миллиарда долларов, а импорт товаров из России — на 34,3%, до 10,2 миллиарда.

При этом еще в 2021 году крупнейшим торговым партнером России был Евросоюз, на долю которого приходилось 36% российского внешнего оборота — против 18% у Китая.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Вы что то путаете молодой человек, к вашей палате №404 я даже не близко совсем.

kygear

Чуть чуть приостановили перекачку на запад и сразу появился проклятый избыток.

Alhazred

Возрыдай))) Может слезками затушишь тлеющий диван)))

volodey19760802

"Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи????"