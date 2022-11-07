Warcraft и StarCraft могут получить продолжение

Глава игрового направления Xbox Фил Спенсер рассказал о своем желании заняться продолжением культовых стратегий Warcraft и StarCraft.

В интервью Ars Technica Спенсер отметил, что окончательное решение он сможет принять только после завершения сделки по покупке Microsoft владеющей правами на игры Activision Blizzard. Он сообщил, что очень рад открывающимся перед компанией перспективам.

Спенсер подчеркнул, что никаких конкретных планов по поддержке или выходу продолжений Warcraft и StarCraft пока не существует. Но он отметил, что эти игры в свое время стали прорывом в области стратегий реального времени и киберспорта и рад возможности встретиться с командами, их разрабатывавшими.

Microsoft планирует завершить покупку Activision Blizzard до 30 июня 2023 года. Игрового гиганта оценили в 68,7 миллиарда долларов.