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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Warcraft и StarCraft могут получить продолжение

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из игры Warcraft 3
Фото: © Blizzard

Глава игрового направления Xbox Фил Спенсер рассказал о своем желании заняться продолжением культовых стратегий Warcraft и StarCraft. 

В интервью Ars Technica Спенсер отметил, что окончательное решение он сможет принять только после завершения сделки по покупке Microsoft владеющей правами на игры Activision Blizzard. Он сообщил, что очень рад открывающимся перед компанией перспективам.

Спенсер подчеркнул, что никаких конкретных планов по поддержке или выходу продолжений Warcraft и StarCraft пока не существует. Но он отметил, что эти игры в свое время стали прорывом в области стратегий реального времени и киберспорта и рад возможности встретиться с командами, их разрабатывавшими.

Microsoft планирует завершить покупку Activision Blizzard до 30 июня 2023 года. Игрового гиганта оценили в 68,7 миллиарда долларов.

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Игры #Консоли
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Топ комментариев

mosquito__2010

Вы что то путаете молодой человек, к вашей палате №404 я даже не близко совсем.

kygear

Чуть чуть приостановили перекачку на запад и сразу появился проклятый избыток.

Alhazred

Возрыдай))) Может слезками затушишь тлеющий диван)))

volodey19760802

"Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи????"