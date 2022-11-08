Иммуномодуляторы обладают сомнительной эффективностью, и принимать их самостоятельно не стоит, сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
«Существует такая группа препаратов, как иммуномодуляторы, но многие специалисты ставят под сомнение их эффективность. Если и применять их, то строго под контролем лечащего врача-иммунолога, который разбирается в этих препаратах», — сказал Поздняков.
По его словам, иммунную систему можно укрепить, соблюдая базовые правила здорового образа жизни. Это полноценное питание, нормальный сон 7-8 часов ежедневно, а также избегание стресса.
«Это те самые простые рекомендации, которые сложно соблюдать в современных реалиях. На работу иммунной системы влияют именно эти три фактора, все остальное не дает достаточно выраженного эффекта», — отметил врач.
masikiпусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))
kygearЧуть чуть приостановили перекачку на запад и сразу появился проклятый избыток.
Partizan1996Единственный народ с кем он может встретиться - это переодетые ФСОшники.
MuCbEДа их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...