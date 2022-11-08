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Врач оценил эффективность иммуномодуляторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Иммуномодуляторы обладают сомнительной эффективностью, и принимать их самостоятельно не стоит, сообщил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Существует такая группа препаратов, как иммуномодуляторы, но многие специалисты ставят под сомнение их эффективность. Если и применять их, то строго под контролем лечащего врача-иммунолога, который разбирается в этих препаратах», — сказал Поздняков.

По его словам, иммунную систему можно укрепить, соблюдая базовые правила здорового образа жизни. Это полноценное питание, нормальный сон 7-8 часов ежедневно, а также избегание стресса.

«Это те самые простые рекомендации, которые сложно соблюдать в современных реалиях. На работу иммунной системы влияют именно эти три фактора, все остальное не дает достаточно выраженного эффекта», — отметил врач.

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пусть скажет где делась регулярная армия ))) и правду о потерях,тогда точно родственники поддержат)))

kygear

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