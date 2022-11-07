Российские кинотеатры вернули успех времен голливудских фильмов

Российские кинотеатры посетило более 1,74 миллиона зрителей в уикенд с 3 по 6 ноября, последний раз такое количество зрителей было в кино до военной спецоперации, когда показывали голливудские фильмы.

Уикенде с 3 по 6 ноября оказался самым прибыльным для кинотеатров за период спецоперации. В кинотеатрах побывало 1,74 миллиона зрителей, что на 40 тысяч больше, чем в последние выходные перед 24 февраля, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Тогда в кино лидером проката был голливудский релиз «Анчартед: На картах не значится».

После 24 февраля из российского проката ушли голливудские релизы. Отечественные фильмы не могли собрать большую аудиторию. Но фильм «Сердце Пармы» смог выбиться в лидеры проката и собрать хорошую аудиторию.