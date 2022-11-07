НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Российские кинотеатры вернули успех времен голливудских фильмов

Источник:
Sibnet.ru
131 1
Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Российские кинотеатры посетило более 1,74 миллиона зрителей в уикенд с 3 по 6 ноября, последний раз такое количество зрителей было в кино до военной спецоперации, когда показывали голливудские фильмы.

Уикенде с 3 по 6 ноября оказался самым прибыльным для кинотеатров за период спецоперации. В кинотеатрах побывало 1,74 миллиона зрителей, что на 40 тысяч больше, чем в последние выходные перед 24 февраля, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Тогда в кино лидером проката был голливудский релиз «Анчартед: На картах не значится».

После 24 февраля из российского проката ушли голливудские релизы. Отечественные фильмы не могли собрать большую аудиторию. Но фильм «Сердце Пармы» смог выбиться в лидеры проката и собрать хорошую аудиторию.

Еще по теме
Тарантино объяснил, почему не будет снимать фильмы для Marvel
«Сердце Пармы» снова возглавило кинопрокат
Фильм «Черный Адам» начнут показывать в российских кинотеатрах
Вышел трейлер второй части «Аватара»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Ростелеком открыл распродажу интернета
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Президент подписал ряд законов о мобилизации
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
51
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
37
Эрдоган заявил о кардинальной перемене позиции Шольца к Путину
31
США предложили забрать у России остров Врангеля