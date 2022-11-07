Авторынок в октябре просел на 63%

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России за октябрь упали на 62,8% по сравнению с октябрем 2021 года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в ежемесячном отчете.

Продажи Volkswagen рухнули на 100%, Volvo и Lexus — на 99%, Land Rover, Toyota и Mitsubishi — на 98%.

По сравнению с сентябрем этого года продажи машин также упали. Таким образом, ежемесячный прирост российского авторынка, который начался в июне, прекратился.

В октябре первое место среди бестселлеров традиционно заняла Lada Granta. На втором месте расположилась Lada Niva. Замкнул тройку Haval Jolion.

С начала года было продано 502,5 тысячи автомобилей — это ниже показателя за аналогичный период 2021 года на 60,8%.