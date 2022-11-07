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Кремль подтвердил готовность переговоров с Киевом

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия открыта к переговорам с Украиной, однако Киев занял непримиримую позицию и отказывается от диалога, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой и готова достигать свои цели путем переговоров. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности», — сказал он.

Песков также прокомментировал публикацию Washington Post о том, что в администрации президента США Джо Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

«Мы не знаем, так это или не так. <...>. Поэтому мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее отказался обсуждать что-либо с Россией, пока ее возглавляет Путин. Отказ последовал за присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Политика #Россия #Мир
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