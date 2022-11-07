Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Росавиация в 41-й раз продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России — на этот раз ограничение действует до 15 ноября, сообщается на сайте ведомства.
Временное ограничение распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, уточняется в сообщении.
Ведомство рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Чтобы обеспечить транспортную доступность регионов, где закрыли аэропорты, РЖД ввели дополнительные поезда на данных направлениях.
Ограничительные меры действуют с 24 февраля из-за военной операции на Украине. После начала российской военной операции такие решения принимаются еженедельно.
MuCbEТам кто-то из твоих был что-ли раз так печешься?
mosquito__2010Тут недавно польские наёмники с пару десятков украинских нациков зажмурили когда те их на убой на русскую...
mosquito__2010Вы что то путаете молодой человек, к вашей палате №404 я даже не близко совсем.
MuCbEЗа 12 часов уведомят что электроэнергии нет, делайте че хотите и тут то начнется эвакуация