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Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Росавиация в 41-й раз продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России — на этот раз ограничение действует до 15 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Временное ограничение распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, уточняется в сообщении.

Ведомство рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Чтобы обеспечить транспортную доступность регионов, где закрыли аэропорты, РЖД ввели дополнительные поезда на данных направлениях.

Ограничительные меры действуют с 24 февраля из-за военной операции на Украине. После начала российской военной операции такие решения принимаются еженедельно.

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Топ комментариев

MuCbE

Там кто-то из твоих был что-ли раз так печешься?

mosquito__2010

Тут недавно польские наёмники с пару десятков украинских нациков зажмурили когда те их на убой на русскую...

mosquito__2010

Вы что то путаете молодой человек, к вашей палате №404 я даже не близко совсем.

MuCbE

За 12 часов уведомят что электроэнергии нет, делайте че хотите и тут то начнется эвакуация