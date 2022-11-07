Twitter позволит публиковать большие объемы текста

Илон Маск заявил, что Twitter в скором времени разрешит публиковать большие объемы текстов.

С 2017 года максимальный объем поста в Twitter ограничен 240 символами. Пользователям, желающим опубликовать большое сообщение, приходится набирать его в текстовом редакторе, создавать скриншот и прикреплять к основному твиту.

«Twitter скоро добавит возможность прикреплять длинный текст к твитам, положив конец абсурдности скриншотов из блокнота», — написал Маск на своей странице в социальной сети.

О сроках внедрения новой возможности пока не сообщается. Илон Маск, став владельцем соцсети, приступил к масштабным изменениям. Он анонсировал скорый выход обновленного поиска и доступность функции редактирования постов для всех пользователей.