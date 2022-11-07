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Twitter позволит публиковать большие объемы текста

Источник:
Sibnet.ru
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Илон Маск заявил, что Twitter в скором времени разрешит публиковать большие объемы текстов.

С 2017 года максимальный объем поста в Twitter ограничен 240 символами. Пользователям, желающим опубликовать большое сообщение, приходится набирать его в текстовом редакторе, создавать скриншот и прикреплять к основному твиту.

«Twitter скоро добавит возможность прикреплять длинный текст к твитам, положив конец абсурдности скриншотов из блокнота», — написал Маск на своей странице в социальной сети.

О сроках внедрения новой возможности пока не сообщается. Илон Маск, став владельцем соцсети, приступил к масштабным изменениям. Он анонсировал скорый выход обновленного поиска и доступность функции редактирования постов для всех пользователей.

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Топ комментариев

MuCbE

Там кто-то из твоих был что-ли раз так печешься?

mosquito__2010

Тут недавно польские наёмники с пару десятков украинских нациков зажмурили когда те их на убой на русскую...

mosquito__2010

Вы что то путаете молодой человек, к вашей палате №404 я даже не близко совсем.

MuCbE

За 12 часов уведомят что электроэнергии нет, делайте че хотите и тут то начнется эвакуация