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Производители западной косметики возобновят поставки в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг исключил косметику и парфюмерию Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту — эти бренды возобновят поставки в Россию.

«Исключения вступают в силу через 3 месяца, что позволит тем, кто приобрел продукцию ввезти ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что корректировка списка стала возможной благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию. Они попали в перечень товаров, которые разрешено ввозить в Россию без разрешения владельцев брендов, в августе.

Минпромторг объяснял расширение списка брендов для параллельного импорта желанием восстановить объемы представленного в магазинах ассортимента, который резко упал после февраля 2022 года.

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Экономика #Торговля
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