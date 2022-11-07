Производители западной косметики возобновят поставки в Россию

Минпромторг исключил косметику и парфюмерию Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту — эти бренды возобновят поставки в Россию.

«Исключения вступают в силу через 3 месяца, что позволит тем, кто приобрел продукцию ввезти ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что корректировка списка стала возможной благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию. Они попали в перечень товаров, которые разрешено ввозить в Россию без разрешения владельцев брендов, в августе.

Минпромторг объяснял расширение списка брендов для параллельного импорта желанием восстановить объемы представленного в магазинах ассортимента, который резко упал после февраля 2022 года.